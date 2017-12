Tarifverhandlungen bei Baustoffproduzent Casea: Abschluss erzielt

Die Tarifkommission der feinkeramischen Industrie Ost hat hre Forderung für die Tarifrunde 2017 einstimmig beschlossen. Die Entgelte sollen um 4,9 Prozent steigen. Die Verhandlungen beginnen am 16. November 2017 in Leipzig.

Der Tarifkonflikt bei Uniper ist beigelegt. Die Gewerkschaften IG BCE und Ver.di haben sich mit den Arbeitgebern auf ein Gesamtpaket geeinigt. Die Entgelte aller Beschäftigten steigen demnach ab 2019 pauschal um 50 Euro monatlich. Im Januar 2018 erfolgt eine Einmalzahlung in Höhe von 1.000 Euro. Für Auszubildende gibt es 300 Euro.

Tarifverhandlung Wismut GmbH: Einkommen steigen um 3,7 Prozent

In der dritten Runde der Tarifverhandlungen bei der Wismut GmbH konnten sich Arbeitgeber und IG BCE auf ein Ergebnis einigen. Die Einkommen steigen demnach in zwei Stufen um insgesamt 3,7 Prozent. Zusätzlich bekommen die Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro. Ab dem 1. Januar 2018 steigen die Einkommen zunächst um 1,4 Prozent und ab 1. Oktober 2018 um weitere 2,3 Prozent.