Druckindustrie: Keine EIngung in den Tarifverhandlungen

Auch die zweite Verhandlungsrunde für die rund 134.000 Beschäftigten der Druckindustrie ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Das vom Bundesverband Druck und Medien (bvdm) vorgelegte Angebot lehnte die Gewerkschaft ver.di als unzureichend ab. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 19. Oktober 2018 statt. Die Friedenspflicht in der Druckindustrie endet am 30. September 2018.

