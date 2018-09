Neuer Rahmentarifvertrag für den Gartenbau in Nordrhein-Westfalen

Artikel

Reinigungskräfte am Flughafen Düsseldorf streiken

Ausstand am Airport: Mitten im Weihnachtsverkehr kommt es zu Streiks am Düsseldorfer Flughafen. Damit wollen die Reinigungskräfte am Terminal C ihren Arbeitgeber, die Klüh Cleaning GmbH, zum Abschluss eines Sozialtarifvertrags zwingen. In einer Urabstimmung sprachen sich 97,4 Prozent der Beschäftigten für den Arbeitskampf aus.