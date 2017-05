In den Berliner Zoos bekamen TierpflegerInnen teilweise bis zu 500 Euro pro Monat weniger Gehalt als ihre KollegInnen in den anderen deutschen Zoos. Damit ist jetzt Schluss. Nach vorangegangenen Warnstreiks einigten sich ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband in der zweiten Verhandlungsrunde auf eine zukunftsweisende Tariflösung mit einer Gehaltssteigerung zum 1. April 2017 um 5,2 Prozent.

Zum 1. April 2018 erfolgt eine weitere Anhebung der Gehälter um 5,7 Prozent und zum 1. April 2019 um 4,3 Prozent. Zu den gleichen Zeitpunkten steigen die Ausbildungsentgelte um 7,8 Prozent, 8,5 Prozent und 4,3 Prozent.

Auszubildende werden zudem entsprechend der Regelungen des öffentlichen Dienstes übernommen. Wichtig war den Tarifparteien auch eine Neustrukturierung des Entgeltsystems, um eine höhere Entgeltgerechtigkeit und Transparenz zu erreichen. Beide Tarifparteien verpflichteten sich deshalb zur Aufnahme von entsprechenden Tarifverhandlungen. Der Tarifvertag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2019.

