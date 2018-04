ver.di erzielt Verhandlungsergebnis in der Tarifrunde bei der Deutschen Telekom

In der Tarifrunde für die rund 62.000 Beschäftigten bei der Deutschen Telekom haben sich ver.di und die Arbeitgeber in der vierten Verhandlungsrunde auf ein Ergebnis geeinigt. Demnach steigen die Einkommen der Beschäftigten in zwei Stufen um 5,2 beziehungsweise 4,8 Prozent. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis zum 31. Dezember 2020 ausgeschlossen.

Die Verhandlungen waren am Mittwoch von Warnstreiks und Demonstrationen der Telekom-Beschäftigten begleitet worden. Bundesweit hatten sich rund 15.000 Beschäftigte an den Aktionen beteiligt. Größere Kundgebungen gab es in Köln, Darmstadt, Leipzig, Berlin und München.

Das Verhandlungsergebnis steht unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der Großen Tarifkommission. Das Gremium wird sich am 25. April abschließend mit dem Verhandlungsergebnis befassen.

