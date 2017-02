Mehr als 800.000 Beschäftigten werden um ihre Mitbestimmungsrechte gebracht. Der Grund: Lücken in der Unternehmensmitbestimmung, mit denen die Konzerne paritätisch mitbestimmte Aufsichtsräte verhindern. Der DGB fordert seit langem, die Schlupflöcher zu schließen - jetzt haben die Grünen die Forderungen in einem Antrag aufgegriffen.

Colourbox.de

Die Bundestagsfraktion der Bündnis90/Die Grünen fordert in ihrem Antrag „Unternehmensmitbestimmung stärken – Grauzonen schließen“, die Schlupflöcher bei der Unternehmensmitbestimmung zu schließen. „Der Antrag greift damit eine zentrale Forderung der Offensive Mitbestimmung von DGB und Gewerkschaften auf“, begrüßt Rainald Thannisch, Referatsleiter Mitbestimmung in der Abteilung Grundsatzangelegenheiten und Gesellschaftspolitik beim DGB-Bundesvorstand. Alle gewerkschaftlichen Forderungen gegen Mitbestimmungsvermeidung fänden sich in dem Antrag wieder. So wollen die Grünen etwa verhindern, dass Mitbestimmung im Drittelbeteiligungsgesetz durch fehlende Konzernzurechnung umgangen wird.

Zudem wollen die Grünen unterbinden, dass die Mitbestimmung durch „Scheinauslandsgesellschaften“ und das „Einfrieren“ eines mitbestimmungslosen Zustandes bei der Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) unterlaufen wird. Auch für „Stiftungen mit Geschäftsbetrieb“ sollen künftig die Regeln der Unternehmensbestimmung gelten.

