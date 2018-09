Ryanair: Tarifverhandlungen werden fortgesetzt

Ver.di und Ryanair setzen am Mittwoch, den 5. September, ihre Verhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland fort. In dem kurzfristig vereinbarten Verhandlungstermin soll es vorrangig um das Thema Leiharbeit gehen. Die erste Verhandlungsrunde verlief aus gewerkschaftlicher Sicht enttäuschend. Ryanair hatte beispielsweise die Einführung von Betriebsräten abgelehnt.

Foto: Bram Steeman - EI-FOT, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55796909

Als ausgesprochen enttäuschend bezeichnet ver.di Verhandlungsführerin Mira Neumaier das Angebot von Ryanair aus der ersten Tarifverhandlung. Die Fluggesellschaft hatte zwar angeboten nationale Verträge abschließen zu wollen, allerdings erst zum Jahr 2022. Des Weiteren habe Ryanair die Einführung von Betriebsräten abgelehnt.

Das Entgeltangebot, das für die Jahre 2018 und 2021 keine weiteren Erhöhungen vorsieht, für 2019 die Umwandlung einer bestehenden Leistungsprämie sowie eine Erhöhung pro Flugstunde um 50 Cent, und eine Erhöhung der Entgelte in 2020 um 41 Euro pro Monat sei völlig indiskutabel.

Ver.di fordert unter anderem eine substantielle Entgelterhöhung für die Kabinenbeschäftigten. Dazu gehören unter anderem die Einführung eines Basisgehaltes für alle Flugbegleiter, die Erhöhung dieses Gehaltes und die Einführung einer Mindeststundengarantie.

