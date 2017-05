Die heute gestarteten Tarifverhandlungen für die rund 600.000 Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk sind ohne Ergebnis vertagt worden. Nach mehrstündigen Verhandlungen IG BAU und der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks ihre Gespräche, ohne dass die Arbeitgeber ein Angebot vorlegten. Die IG BAU fordert unter anderem einen Euro mehr pro Stunde.

Des Weiteren fordert sie eine Ost-West-Angleichung bis spätestens 2019. Die Tarifrunde wird am 20. Juni 2017 in Frankfurt am Main fortgesetzt.

