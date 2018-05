Tarifabschluss Kautschukindustrie: 6,6 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten

Die Tarifverhandlungskommission der Gewerkschaft IG BCE hat am 13. April 2018 mit der Arbeitgeberseite einen Tarifabschluss für die Mitgliedsunternehmen bergbaunaher Dienstleister im DEBRIV e.V. erzielt. Die Beschäftigten erhalten in zwei Stufen eine Tariferhöhung von 2,2 und 2,3 Prozent.

Tarifrunde Kautschuk endet ergebnislos

Die Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten in der Kautschukindustrie sind am Mittwoch ohne Ergebnis geblieben. Die Arbeitgeber legten überraschend kein Angebot vor. Die IG BCE fordert eine Entgelterhöhung um sechs Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Verhandlungen werden am 23. Mai in Hannover fortgesetzt.