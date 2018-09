Europaweite Streiks bei Ryanair am 28. September 2018

Die Gewerkschaft ver.di ruft die bei Ryanair in Deutschland beschäftigten Flugbegleiter/innen bundesweit zum Streik am Freitag, den 28. September 2018, auf. Damit beteiligt sich das deutsche Ryanair-Kabinenpersonal an den europaweiten Aktionen. Hintergrund ist, dass auch nach vier Verhandlungsrunden kein zufriedenstellendes Angebot vorliegt.

