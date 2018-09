Druckindustrie: Erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Die erste Verhandlungsrunde für die rund 134.000 Beschäftigten der Druckindustrie endete am vergangen Monatg (17. September) ohne Ergebnis. Der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) legte kein Angebot vor und kritisierte lediglich die ver.di-Forderung von fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die zweite Verhandlungsrunde findet am 27. September 2018 in Berlin statt. Die Friedenspflicht in der Druckindustrie endet am 30. September 2018.

