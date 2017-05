Wer kennt sie nicht aus Film und Fernsehen? Schneewittchens sieben Zwerge, Pumuckl, Lukas der Lokomotivführer oder die Ghostbusters. Doch in welcher Gewerkschaft wären die berühmten Serien-Helden Mitglied gewesen? Am besten einfach reinklicken und mitraten.

Wacko Photographer/flickr; CC BY-SA 2.0

Wer kennt sie nicht? Schneewittchens sieben Zwerge, Pumuckl, Lukas der Lokomotivführer oder die Ghostbusters. Diese berühmten Film- und TV-Helden eroberten die Herzen der jungen ZuschauerInnen in den 1980er und 1990er Jahren im Sturm. So jagten die "Ghostbusters" - die Geisterjäger - auf der Leinwand Dämonen und andere paranormale Erscheinungen. Doch in welcher Gewerkschaft wären die die vier Männer um US-Star Bill Murray Mitglied gewesen? Als Reinigungskräfte bei der IG BAU oder als besondere Dienstleister bei ver.di? In einem Online-Ratespiel der DGB-Internetredaktion können die NutzerInnen wählen und mitmachen. Mit dabei auch weitere Film- und TV-Stars wie Biene Maja, der Koch aus der Muppet-Show und Inspector Gadget.

Unser Tipp: Reinklicken und mitmachen. Wer bis zum Ende durchrät, auf den wartet eine kleine Überraschung.

Hier geht's zum Quiz