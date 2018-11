Bundesweite-Aktionen: GEW fordert gleiche Bezahlung für Lehrer

Artikel

Tarifrunde öffentlicher Dienst: Warnstreiks massiv ausgedehnt

ver.di und die GEW haben in dieser Woche ihre Warnstreiks im Rahmen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen massiv ausgedehnt. Bundesweit sind zehntausende Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und befanden sich im Streik. Auch am Freitag wird es zu weiteren Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Bereichen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes kommen.