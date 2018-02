Buchtipps zu Blockchain, Plattformen und Algorithmen

Blockchain, Plattform-Ökonomie, Algorithmen – doch wie und wo verändern diese Technologien unser Leben? Diese drei Bücher helfen bei der Orientierung.

Plattformen: Strategien der Macher

mitp-Verlag

Für viele Menschen ist der Umgang mit Plattformen im Netz alltäglich. Weniger bekannt sind die Strategien, mit denen Betreiber ihre Angebote hochziehen und etablieren. Darum ist das Buch Plattform Revolution der drei Autoren so spannend, weil sie ihr Wissen als technische Berater teilen. An Praxisbeispielen zeigen sie, wie Plattformen die althergebrachte Ordnung in Wirtschaft und Gesellschaft – auch jenseits der großen Platzhirsche Facebook, Twitter oder Amazon – revolutionieren. Gerade Nischen-Angebote, wie etwa die vom amerikanischen Landmaschinen-Hersteller John Deere betriebene Plattformen MyJohnDeere, zeigen, dass die Revolution noch längst nicht beendet ist. Besonders spannend lesen sich die Kapitel über das Vorgehen, wie aus einem Produkt oder einer Idee eine erfolgreiche Plattform wird.

Sangeet Paul Choudary, Marshall W. Van Alstyne und Geoffrey G. Parker: Die Plattform Revolution – Methoden und Strategien für Start-ups und Unternehmen, mitp-Verlag, 23,99 Euro, 320 Seiten

Angriff der Algorithmen

Hanser Verlag

Algorithmen berechnen schon heute, wer wen in Dating-Portalen kennenlernt und möglicherweise heiratet oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass in einem bestimmten städtischen Bezirk ein Verbrechen begangen wird. Algorithmen durchdringen immer mehr Lebensbereiche, ohne das NutzerInnen oder BürgerInnen sich darüber im Klaren sind. Die Mathematikerin Cathy O’Neil zeigt in ihrem Buch, wo wir stehen und welche Folgen diese Entwicklung haben kann. Sie appelliert, Politik und Unternehmen deutliche Grenzen beim Einsatz von Algorithmen zu setzen.

Cathy O‘Neil: Angriff der Algorithmen, Hanser Verlag, 24,00 Euro, 352 Seiten

Blockchain: Revolution der Buchhaltung?

Plassen Verlag

Die digitale Währung Bitcoin erreichte über Wochen immer neue Rekorde. Viele Finanz-ExpertInnen sind sich einig: Früher oder später droht ein Crash. Doch der Boom der Kryptowährung hat dazu geführt, dass die dahinterliegende Technologie der Blockchain ins Rampenlicht gerückt wurde. Mit diesem digitalen Register können nicht nur digitale Währungen verwaltet werden, sondern auch Urkunden von Universitäten, Geburts- und Heiratsurkunden und vieles mehr. In dem Buch zeigen die Autoren, welches Potenzial die Blockchain-Technologie in den Bereichen Finanzen, Business, Gesundheitswesen, Erziehung haben könnte.

Alex Tapscott, Don Tapscott: Die Blockchain-Revolution, Plassen Verlag, 24,99 Euro, 448 Seiten