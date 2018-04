Milchwirtschaft: Warnstreikwelle in NRW

Der Streit um die Lohn- und Arbeitsbedingungen der rund 2.000 Beschäftigten in der nordrhein-westfälischen Milchwirtschaft spitzt sich zu: In dieser Woche gab es Warnstreiks in zahlreichen Betrieben.

Colourbox.de

Beim Unternehmen Ardagh in Erftstadt stand am Montag die Produktion komplett still, berichtet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Weitere Schwerpunkte der Warnstreiks waren Herford, Köln, Moers, Lippstadt und Gütersloh.

