Wenn der Arbeitgeber die private Nutzung des Internets oder des dienstlichen Geräts untersagt und die/der Beschäftigte sich nicht daran hält (oder wenn die private Nutzung nur in der Freizeit bzw. in den Pausen erlaubt ist und der/die Beschäftigte surft extensiv während der Arbeitszeit), ist das eine Pflichtverletzung der/des Beschäftigten. Das kann arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, also eine Abmahnung und im schlimmsten Fall sogar eine Kündigung nach sich ziehen.

Damit es keine Missverständnisse gibt, ist es deshalb in jedem Fall sinnvoll, die Regeln für die Nutzung von Internet und dienstlichen Geräten festzulegen – am Besten in einer Betriebsvereinbarung oder, wenn es keinen Betriebsrat gibt, in einer schriftlichen Individualvereinbarung. Das bietet Sicherheit für beide Seiten. Denn wenn der Arbeitgeber mit eigenwilligen Überwachungsmaßnahmen zu weit geht, kann er sich auch verkalkulieren: So erhobene Beweise, auch wenn sie einen tatsächlichen Verstoß des Beschäftigten belegen, können im Zweifel vor Gericht gar nicht verwendet werden.