18 Prozent mehr für die Beschäftigten von ALBA Logistik

Die Gewerkschaft ver.di hat in der Tarifverhandlung mit der ALBA Logistik GmbH ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten erzielt. Die Kraftfahrer und Müllwerker/Beifahrer bekommen ab 1. Januar 2018 eine Lohnsteigerung in Höhe von 18 Prozent und ab 2019 eine weitere Lohnerhöhung in Höhe von 7,5 Prozent.

DGB/Simone M. Neumann

Die Stundenlöhne liegen in 2018 zwischen 10,74 Euro für Müllwerker und 12,57 Euro für Kraftfahrer. Auch die Gehälter der Auszubildenden wurden deutlich nach oben angepasst. So bekommt ein Lehrling in 2018 im ersten Lehrjahr 700 Euro pro Monat und im dritten Lehrjahr 950 Euro. Eine weitere Steigerung in 2019 liegt zwischen 780 Euro und 1.000 Euro, je nachdem in welchem Lehrjahr sich der Lehrling gerade befindet.

