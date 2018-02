Know-how zur digitalen Arbeitswelt

Wie funktioniert Cloud-Computing? Was ist, wenn ich das private Smartphone zur dienstlichen Kommunikation verwende? Welche Folgen hat die neue EU-Datenschutzgrundverordnung? Damit Beschäftigte und Betriebsräte am Ball bleiben, bietet das DGB-Bildungswerk Workshops und Seminare an. Eine Auswahl

Fit für neue Datenschutzregeln

Am 25. Mai tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Auf Betriebsräte kommt eine Menge Arbeit zu. An insgesamt vier verschiedenen Terminen bietet das DGB-Bildungswerk Seminare für ArbeitnehmerInnenvertreter an, um sich auf die neuen Regeln vorzubereiten. So wird etwa das neue Instrument der Datenschutzfolgeabschätzung oder die Bedeutung von „Privacy by Design“ vorgestellt. Was bedeutet die Reform für den Datenschutz im Unternehmen? Ab wann gelten die neuen Regelungen, und was gilt in der Übergangszeit? Welche Rolle nimmt zukünftig der betriebliche Datenschutzbeauftragte ein? TeilnehmerInnen erhalten zudem Praxistipps, wie das betriebliche Datenschutz-Management angepasst werden kann.

· 23.bis 25.4.2018 im DGB Bildungszentrum Besenbinderhof, Hamburg

· 25. bis 27.6.2018 im Hotel Fulda Mitte

· 20. bis 22.8.2018 im Hotel Fulda Mitte

· 19. bis 21.11.2018 im DGB Tagungszentrum Hattingen

Smartphone, Tablet, Cloud-Computing

Auch wenn für viele Menschen der Einsatz von Smartphones und Tablets selbstverständlich ist, sind die datenschutzrechtlichen Gefahren und Folgen wenig bekannt. Nicht selten bringen Beschäftigte ihre eigenen Geräte mit zur Arbeit und nutzen sie während der Dienstzeit. Sie setzen sich damit Haftungsrisiken aus, weil nach Dienstschluss mit den Beschäftigten auch Daten den geschützten Bereich des Betriebs verlassen. Zusätzlich verschiebt sich die Arbeitszeit meist in den privaten Raum. Unterstützt wird das durch die rasanten Fortschritte der oft externen Cloud-Technologie. Nur wenige wissen, wie diese funktioniert. Dieses Seminar hilft, die unterschiedlichen Risiken der neuen Technologien realistisch einzuschätzen. Es stellt zudem die verschiedenen Betriebssysteme und Anbieter vor.

· 13.bis 15.6.2018 im DGB Tagungszentrum Hattingen

· 26.bis 28.9.2018 im DGB Tagungszentrum Hattingen

Gute Arbeit 4.0

Welche neuen Belastungsfaktoren entstehen, wenn unsere Arbeit nicht mehr an bestimmte Zeiten gebunden ist? Und in welcher Zwickmühle stecken Betriebs- und Personalräte, wenn sie einerseits vor zu hoher Leistungsverdichtung schützen und andererseits den Wünschen der KollegInnen nach individueller Arbeitszeitgestaltung gerecht werden müssen? Dieses Seminar führt in die Grundlagen des Gesundheitsschutzes im digitalen Zeitalter ein.

· 8. bis 10.10. in Bernau (Chiemsee)

