Neue Halberg Guss (NHG): Schlichtung kommt nicht voran

Im Tarifstreit über einen Sozialplan bei der NHG bereitet sich die IG Metall auf die Wiederaufnahme der Streiks vor. Auch die dritte Schlichtungsrunde zwischen IG Metall und Arbeitgeber endete ergebnislos. „Sollte sich die Geschäftsführung nun nicht schnell bewegen, werden die Kolleginnen und Kollegen den Streik wieder aufnehmen“, sagte Jörg Köhlinger, Bezirksleiter des Bezirks Mitte der IG Metall.

Seit Mitte Juni streiken die Beschäftigten in den Werken der Neue Halberg Guss GmbH Saarbrücken und Leipzig. Grund dafür ist die geplante Schließung des Werks in Leipzig sowie ein erheblicher Stellenabbauch in Saarbrücken, ohne eine soziale Verantwortung für die davon betroffenen Kolleginnen und Kollegen übernehmen zu wollen. Der Ausstand war nach sechs Wochen am 30. Juli für die Durchführung des Schlichtungsverfahren unterbrochen worden.

Am kommenden Freitag, 10. August 2018, finden die nächsten Gespräche statt.

