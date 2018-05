Warnstreik bei Autozulieferer Boryszew

140 Beschäftigte des Automobilzulieferers Boryszew in Prenzlau in der brandenburgischen Uckermark sind heute für vier Stunden in den Warnstreik getreten, um einen Tarifvertrag durchzusetzen. Bisher erhalten 80 Prozent der Beschäftigten nur den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro in der Stunde. Das soll sich ändern. Gemeinsam mit der IG Metall kämpfen sie nun für einen Tarifvertrag.

Zur Meldung