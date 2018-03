Technicum GmbH: Tarifabschluss für die Zeitarbeit erzielt

In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen einigten sich die Tarifkommission und die Arbeitgeberseite auf einen Kompromiss. Die Vergütungen der Beschäftigten der RAG Montan Immobilien GmbH steigen um 3,1 Prozent. Zudem erhalten Mitglieder der IG BCE eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.

Artikel

Exxon Mobil: 3. Tarifverhandlung bringt Ergebnis

In der Tarifverhandlung am 14. Februar 2018 erzielte die IG BCE mit den Arbeitgebervertretern von Exxon Mobil in mehrstündigen Gesprächen ein Ergebnis. Ab dem 1. Januar 2018 erhöhen sich die Entgelttarifsätze, Ausbildungsvergütungen und Schichtzulagen rückwirkend um 2,4 Prozent. Die Laufzeit liegt bei 15 Monaten.