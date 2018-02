Nie mehr eine Parklücke suchen, weil digitale Systeme sofort zu einem freien Parkplatz leiten?

Sobald die Mülltonne voll ist, kommt die Müllabfuhr?

Schlaglöcher sofort per App an die Stadtverwaltung melden?

Und sofort mehr Beleuchtung, sobald man nachts die dunkle Seitenstraße betritt?

Die spanische Stadt Santander ist näher dran an diesen Zukunftsvisionen als jede andere Stadt in Europa. Denn Santander ist die erste europäische "SmartCity": 20.000 Sensoren sind in der Stadt angebracht und erfassen Verkehr, Wetter oder auch die Bewegung von Fußgängern.

Was bedeutet das für die Menschen, die dort leben – und was für die, die dort arbeiten? DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell verschafft sich am 28. Februar und am 1. März 2018 vor Ort einen Eindruck und spricht mit Kommunalpolitikern und spanischen Gewerkschaften.