IG Metall fordert Neue Halberg Guss GmbH zu einer Schlichtung auf

Nachdem auch die sechste Verhandlung zwischen der IG Metall und der Geschäftsführung der Neue Halberg Guss GmbH am 24. Juli 2018 über einen Sozialtarifvertrag ohne Ergebnis geblieben ist, fordert die IG Metall das Unternehmen nun zu einer Schlichtung auf. Die IG Metall schlägt dafür den ehemaligen Vizepräsidenten des Arbeitsgerichts Mannheim, Lothar A. Jordan, als Schlichter vor.

DGB/Simone M. Neumann

Die IG Metall fordert von der Arbeitgeberseite sich auf das Schlichtungsverfahren und den vorgeschlagenen Schlichter einzulassen. Nur dann sei die die IG Metall bereit, den Streik in Saarbrücken und in Leipzig mit Beginn der Schlichtung vorerst auszusetzen, sagten die Bezirksleiter der IG Metall Mitte bzw. der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen Jörg Köhlinger und Olivier Höbel in einer Pressemitteilung.

Der Geschätsführung wurde ein Ultimatum bis zum 26. Juli 24.00 Uhr zur Einwilligung zum Schlichtungsverfahren und zum Schlichter zu gestellt.

Hintergrund

Seit Mitte Juni streiken die Beschäftigten in den Werken der Neue Halberg Guss GmbH Saarbrücken und Leipzig. Grund dafür ist die geplante Schließung des Werks in Leipzig sowie ein erheblicher Stellenabbauch in Saarbrücken, ohne eine soziale Verantwortung für die davon betroffenen Kolleginnen und Kollegen übernehmen zu wollen.

