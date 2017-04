Artikel

ver.di erzielt Tarifverträge für Bodenverkehrsdienste

Im Tarifstreit für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste an den Berliner Flughäfen konnte ein Abschluss erzielt werden. ver.di und Arbeitgeber einigten sich auf einen Tarifvertrag wonach die Stundenlöhne der Beschäftigten in den nächsten drei Jahren um insgesamt 14 Prozent erhöht werden. So sollen in einigen Vergütungsgruppen die Löhne bis 2019 um 1,90 Euro pro Stunde steigen.