Der DGB beteiligt sich wie zahlreiche andere Unternehmen, Betriebe und Hochschulen auch in diesem Jahr am Girls' Day. Berliner Schülerinnen erhalten Einblicke in die Arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund. "Wir zeigen, wofür Gewerkschaften stehen: Solidarität, soziale Gerechtigkeit und Weltoffenheit", sagte DGB-Vize Elke Hannack am Mädchenzukunftstag.

Rund 20 Berliner Schülerinnen besuchten am Girls' Day die Bundesvorstandsverwaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zum Berufeschnuppern am Mädchenzukunftstag gehörte auch eine Fragerunde mit der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Elke Hannack in ihrem Büro. DGB/Richter

Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, sagte am Girls' Day:

„Mit dem Aktionstag bieten wir jungen Mädchen Einblicke in unsere Arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Wir zeigen, wofür Gewerkschaften stehen: Solidarität, soziale Gerechtigkeit und Weltoffenheit - das sind Werte, mit denen sich viele junge Menschen identifizieren. Wir unterstützen junge Mädchen dabei, ihren Traumberuf zu finden. Unser Ziel ist es, dass sich junge Mädchen an ihren individuellen Neigungen und Interessen orientieren, wenn sie eine Ausbildung wählen.“