Die EU muss sozialer werden und braucht eine Initiative für mehr Wachstum – in ganz Europa. Darüber waren sich der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras bei einem Treffen am 9. Juni in Athen einig.

DGB

Themen des Gesprächs von Hoffmann und Tsipras waren die wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland, Arbeitnehmerrechte sowie eine europäische Politik für mehr Wachstum und Beschäftigung.

Hoffmann: EU braucht Programm für mehr Wachstum

Der DGB hatte erst kürzlich ein Investitionsprogramm für Europa gefordert. Auch beim Gespräch mit dem griechischen Regierungschef sprach sich Hoffmann dafür aus, die soziale Säule der EU zu stärken und eine ambitionierte europaweite Initiative für mehr Wachstum zu starten.

Ministerpräsident Tsipras und Hoffmann waren sich einig, dass Tarifverhandlungen und gute Tarifvertrags-Systeme ausgebaut werden sollten – nicht nur in Griechenland, wo Beschäftigte in den vergangenen Jahren unter dem europäischen Sparzwängen zu leiden hatten, sondern in ganz Europa.