Tarifabschluss bei Condor: 3.000 Beschäftigte bekommen mehr Geld

ver.di hat für die bundesweit rund 3.000 bei Condor am Boden, in der Kabine und in der Technik Beschäftigten in Frankfurt/Main ein Tarifergebnis erzielt. Danach erhalten die Beschäftigten rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 3,3 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 65 Euro mehr. Ab dem 1. Mai 2019 erfolgt eine weitere Erhöhung der Gehälter um 3,3 Prozent.

Ab dem 1. März 2020 wird zusätzlich die Gesamtvergütung um 100 Euro monatlich erhöht. Im März 2018 wird zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro gezahlt. Die Laufzeit des Vergütungstarifvertrages wurde bis zum 31. Januar 2021 vereinbart.

