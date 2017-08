Die NGG und die Bäckerinnungen Württemberg und Baden konnten sich auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des Bäckerhandwerks einigen. Die Löhne und Gehälter steigen in den Backstuben um 4,6 Prozent und im Verkauf um 4,8 Prozent in zwei Stufen. Zum ersten August 2017 steigen die Löhne um 2,4 Prozent im Verkauf und um 2,3 in den Backstuben.

Artikel

Tarifkonflikt Coca-Cola: Warnstreikwelle an allen Coca-Cola-Standorten

Die NGG ruft in den nächsten beiden Wochen die rund 8.000 Beschäftigten an allen 37 Coca-Cola Standorten in Deutschland zu Warnstreiks auf. Grund sind die aktuellen Tarifverhandlungen, die bereits in der ersten Runde abgebrochen wurden. Die NGG fordert für die Beschäftigten 160 Euro mehr Geld. Die Auszubildenden sollen 100 Euro pro Monat mehr bekommen.