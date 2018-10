Neues Angebot vom Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen

In der zweiten Verhandlungsrunde am 9. Oktober in Mannheim hat der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen (AGVDE) der EVG ein neues Angebot zum Abschluss der Entgeltrunde 2018 und zur Weiterentwicklung des ETV-AGVDE vorgelegt. Die EVG-Verhandlungskommission hat das neue Angebot jedoch als noch nicht abschlussfähig bewertet. Die Verhandlungen werden am 9. November in Fulda fortgesetzt.

