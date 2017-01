Broschüre: Weiterentwicklung des Teilzeitrechts - Reformanforderungen aus gewerkschaftlicher Sicht (application/acrobat, 200 kB )

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich SPD und CDU/CSU darauf geeinigt, dass sie das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit schaffen wollen. In einer Broschüre zeigt der DGB, was sich konkret tun muss.