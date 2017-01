Weitere Themen

Mehr online, neues Layout und schnellere Infos – mit einem überarbeiteten Konzept bietet der DGB-Infoservice einblick seinen Leserinnen und Lesern umfassende News aus DGB und Gewerkschaften. Hier können Sie den wöchentlichen E-Mail-Newsletter einblick abonnieren.

flickr.com / Zeitfixierer (CC BY-SA 2.0; changes made)

Für die Polizei-Einsätze in der Silvester-Nacht in Städten wie Köln und Hamburg gab es viel Lob – und auch Kritik. Sogar Rassismusvorwürfen sah sich die Polizei ausgesetzt. Zu Unrecht, sagt die Gewerkschaft der Polizei.

DGB

Am 10. Januar 2017 von 17 bis 19 Uhr findet unser Mindestlohn-Chat mit DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell statt. Stellen Sie uns am 10. Januar Ihre Fragen rund um den neuen gesetzlichen Mindestlohn und alles weitere, was Sie zum Mindestlohn und zu Branchen-Mindestlöhnen 2017 wissen möchten.