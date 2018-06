Tageszeitungsredakteure sprechen sich für Streiks aus

Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden dehnt ver.di Bayern die Warnstreiks aus. Auf zwei zentralen Kundgebungen am 10. April in München und in Nürnberg am 11. April werden jeweils mehrere tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen ihren Unmut über das Verhalten der Arbeitgeber deutlich machen.

Artikel

Warnstreiks in Tageszeitungen wurden ausgeweitet

In der Tarifauseinandersetzung für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten in Deutschland rief die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di am Wochenbeginn zu erneuten Streiks auf. Bereits über das Pfingstwochenende legten erste Redaktionen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Arbeit nieder. Die Verhandlungen gehen am 4. Juni 2018 weiter.