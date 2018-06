Rahmentarifverhandlung für die Gebäudereinigung: Verhandlungen ergbnislos vertagt

Die zweite Tarifrunde zum Rahmentarifvertag für das Gebäudereiniger-Handwerk endete ohne Ergebnis. Der Rahmentarifvertrag regelt die Eckpfeiler der Arbeitsbedingungen in der Branche wie etwa die Grundsätze der Eingruppierung in die verschiedenen Lohngruppen, Urlaub oder Kündigungsfristen. Die Verhandlungen werden am 10. Juli in Frankfurt am Main fortgesetzt.

Zur Meldung