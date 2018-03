Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst: Warnstreiks werden ausgeweitet

Nachdem auch die zweite Tarifverhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen ergebnislos geblieben ist, haben ver.di und die GEW eine Ausweitung der Warnstreiks angekündigt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn mindestens aber 200 Euro mehr. Die Arbeitgeberseite hatte bisher kein Angebot vorgelegt.

DGB

Nach den Verhandlungen in Potsdam sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske: "Wir liegen in den zentralen Punkten fundamental auseinander, sowohl bei der Höhe als auch bei der Struktur der Forderungen!" Bsirske warf den Arbeitgebern eine systematische Hinaltetaktik vor, die in keinster Weise zur Problemlösung beitrage. Mit bundesweiten Warnstreiks würden die Beschäftigten dafür sorgen "dass die Arbeitgeber in der dritten Runde auf einen konstruktiven Weg hin zu einem Abschluss zurückkehren", sagte Bsirske.

Auch die GEW kündigte an, auf diese Provokation mit Warnstreiks zu antworten. „Jetzt geht es richtig los“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe am Dienstag in Potsdam. Die öffentliche Hand habe im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss von 38,4 Milliarden Euro eingefahren, nun sei es an der Zeit, dass die Beschäftigten an dieser Entwicklung beteiligt werden, so Tepe.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 15. und 16. April 2018 in Potsdam statt.

