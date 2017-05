Die CDU ist mit 33 Prozent stärkste Partei in NRW. SPD und Grüne müssen deutliche Verluste hinnehmen. Die Linke verpasst ganz knapp den Einzug in den Düsseldorfer Landtag. Die einblick-Wahlgrafiken zeigen, wie die GewerkschafterInnen an Rhein und Ruhr abgestimmt haben.

DGB/Simone M. Neumann

Eine Sonderauswertung der Forschungsgruppe Wahlen zeigt, dass sich das Wahlverhalten von GewerkschafterInnen vom Verhalten der übrigen WählerInnen unterscheidet. So haben insgesamt 42 Prozent der gewerkschaftlich organisierten WählerInnen für die SPD gestimmt – also deutlich mehr als in der restlichen Bevölkerung.

Allerdings steht fest: Im Vergleich der Landtagswahlen von 2012 und 2017 haben SPD und Grüne auch unter den gewerkschaftlich organisierten WählerInnen deutlich an Rückhalt verloren. Die SPD büßte elf Prozent, die Grünen vier Prozent der gewerkschaftlichen Wählerstimmen ein. Die CDU hat im Vergleich zu 2012 acht Prozent hinzugewonnen.