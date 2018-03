Hohlglasveredelungs- und -verarbeitungsindustrie: Tarifverhandlung vertagt

In der ersten Tarifverhandlung für die Beschäftigten in der Hohlglasveredelungs- und -verarbeitungsindustrie hat die IG BCE hat das Angebot der Arbeitgeber abgelehnt. Nach Aussage der IG BCE honoriere das Angebot nicht die gute, ertragreiche Arbeitsleistung der Kolleginnen und Kollegen, die Tag und Nacht für den Unternehmenserfolg arbeiten. Die Verhandlungen werden am 17. April fortgesetzt.

