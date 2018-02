Metall und Elektroindustrie: Abschluss für Berlin und Brandenburg übernommen

Auch die Metallerinnen und Metaller in Berlin und Brandenburg bekommen ein Plus von 4,3 Prozent, ein tarifliches Zusatzgeld und mehr selbstbestimmte Zeit. Darauf einigten sich IG Metall und Arbeitgeber nach fast vierstündigen Verhandlungen am Montagabend in Berlin.

DGB/Simone M. Neumann

Der Metall-Pilotabschluss von Baden-Württemberg wird für die Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg übernommen. Darauf einigten sich die IG Metall und der Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg (VME) am Montagabend in Berlin. Demnach erhöhen sich die Entgelte der 110.000 Beschäftigten zum 1. April 2018 um 4,3 Prozent. Für März gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro und 70 Euro für die Auszubildenden.

Zur Meldung