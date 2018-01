RAG Montan Immobilien GmbH: 2. Runde bringt Durchbruch

In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen einigten sich die Tarifkommission und die Arbeitgeberseite auf einen Kompromiss. Die Vergütungen der Beschäftigten der RAG Montan Immobilien GmbH steigen um 3,1 Prozent. Zudem erhalten Mitglieder der IG BCE eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.

Die Vergütungssteigerungen erfolgen zum 1. Februar 2018. Für alle IG BCE Mitglieder (Mitgliedschaft muss spätestens zum 1. März bestehen) bekommen außerdem eine Einmalzahlung in höhe von 400 Euro, für die Auszubildenden gibt es 200 Euro. Darüber hinaus erhalten alle Beschäftigten in den Monaten Februar 2018 bis Januar 2019 einen Tankgutschein in Höhe von 44 Euro.

Die Tarifparteien einigten sich außerdem auf eine Fortführung der Arbeitsplatzsicherheit bis zum 31. Dezember 2019 und auf die Übernahme der Auszubildenden für mindestens 12 Monate sowie zwei Auszubildende im Einstellungsjahr 2018/2019.

