Für Unternehmen heißt Digitalisierung oft auch Deregulierung, Mitbestimmung soll sich aus ihrer Sicht dem Tempo der Digitalisierung anpassen Doch warum auch digitale Arbeit Regeln braucht und tarifvertraglich mitgestaltet werden muss, zeigt Mitbestimmungsexperte Marcus Schwarzbach in seinem GEGENBLENDE-Beitrag auf.

Pressemeldung

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ausbildungsstart

Für manche Jugendliche hat das neue Ausbildungsjahr schon begonnen, für andere geht es in den nächsten Wochen los. Doch was ist bei einem Ausbildungsvertrag zu beachten? Wer regelt die Arbeitszeiten - und was hat es mit der Probezeit auf sich? Der DGB infomiert über Rechte und Pflichten von Azubis.