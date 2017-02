Die über 500 Beschäftigten in Privatradios erhalten insgesamt drei Prozent mehr Geld. Darauf haben sich ver.di sowie der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) in der vierten Verhandlungsrunde mit dem Tarifverband Privater Rundfunk (TPR) geeinigt. Die Gehälter steigen rückwirkend zum 1. Juni 2016. Für die drei Nullmonate ab März 2016 werden gestaffelte Einmalzahlungen gezahlt.

Freie und befristet beschäftigte Mitarbeiter/innen in Fernsehproduktionsfirmen haben künftig einen klar geregelten Anspruch auf Pensionskassenzuschüsse durch die Arbeitgeber bei Filmproduktionen für ARD und ZDF. ver.di und der Bundesverband Schauspiel (BFFS) einigten sich mit ARD und ZDF sowie der Produzentenallianz auf die sogenannte „Limburger Lösung“.

Öffentlicher Dienst: Warnstreiks an Flughäfen

ver.di hat die Beschäftigten an den Flughäfen zu Streiks aufgerufen. In der Tarifrunde bei Bund und Kommunen bieten die Arbeitgeber lediglich eine Erhöhung von 0,6 und 1,2 Prozent für 2016 und 2017 an. ver.di fordert jedoch sechs Prozent mehr Geld.