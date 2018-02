Ver- und Entsorgung: Remondis flieht in niedrigeren Tarif

In Berlin beginnen morgen (30.1.2018) die Tarifverhandlungen für die rund 13.000 fest angestellten und freien Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten. Für sie fordert die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) 4,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro.

ver.di und die Lufthansa haben sich auf ein Tarifergebnis für die rund 33.000 Lufthansa-Beschäftigten der Bodendienste sowie bei Lufthansa-Systems, der Lufthansa-Service Group (LSG), der Lufthansa Technik und der Lufthansa Cargo geeinigt. Danach erhalten die Beschäftigten insgesamt bis zu sechs Prozent mehr Gehalt in zwei Erhöhungsschritten.

Artikel

Tarifgruppe Energie: Zweite Verhandlungsrunde ohne Einigung

Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Tarifgruppe Energie endete am 2. Februar ohne Ergebnis. Die Arbeitgeber legten ein aus ver.di Sicht unzureichendes Angebot vor, welches die Gewerkschaft zurückwies. Vor dem nächsten Verhandlungstermin am 27. Februar 2018 will ver.di den Druck auf die Arbeitgeber mit bundesweiten Aktionen erhöhen.