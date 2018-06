ver.di-Mitgliederbefragung: 80,5 Prozent Zustimmung für Tarifergebnis im öffentlichen Dienst

Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst der ver.di hat am 11. Juni das Tarifergebnis für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen angenommen. Bereits im April 2018 haben in einer Mitgliederbefragung 80,5 Prozent für das Ergebnis abgestimmt. Die Tarifkommission folgte diesem Ergebnis. Damit sind die Tarifverhandlungen endgültig abgeschlossen.

Die Beschäftigten erhalten durchschnittlich 7,5 Prozent Lohnerhöhung bei 30 Monaten Laufzeit. Vor allem in den unteren Entgeltgruppen und bei Führungskräften sind Verbesserungen durchgesetzt worden sowie durchschnittlich 10 Prozent mehr bei Beschäftigungsbeginn in allen Entgeltgruppen. Außerdem erhalten Auszubildende 100 Euro mehr an Ausbildungsvergütung.

