DGB-Rechtsticker September 2016

Der DGB-Rechtsticker im September. Die Themen: Dynamisiserung von Arbeitsentgelten an nicht an Tarifvertrag gebundene Arbeitnehmer +++ Betriebsratsarbeit - Erschwerung der Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an Personlagesprächen durch den Arbeitgber stellt Behniderung dar +++ Institutioneller Rechtsmissbrauch der Befristungsdauer +++ Regelung zum Kinderzuschlag im Sozialplan: Mittelbare Diskriminierung von Frauen +++ Fahrt zwischen Wohnung und erstem Einsatzort ist Arbeitszeit