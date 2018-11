Landtagswahl Hessen 2018: So haben GewerkschafterInnen gewählt

Am 6. November 2017 ist "Ausgesetzt-ohne-Kompass-Tag". Der Ursprung dieses kuriosen Jahrestags, der vor allem in den USA begangen wird, ist weitgehend unklar. Damit ihr in der Arbeitswelt nie ohne Kompass seid: Gewerkschaftsmitglied werden!

Artikel

Fünf Gewerkschafterschicksale im Konzentrationslager Sachsenhausen

Am 2. Mai 1933 stürmten die Nationalsozialisten in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser. Etliche Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wurden in der Folgezeit in Konzentrationslager gebracht - unter anderem nach Sachsenhausen. Wir dokumentieren fünf Einzelschicksale.