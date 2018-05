Vier Prozent mehr für Holz- und Kunststoff-Beschäftigte

2.500 Beschäftigte bei Porsche in Baden-Württemberg und 500 Beschäftige beim Autozulieferer ZF in Brandenburg folgten dem Warnstreikaufruf der IG Metall und legten für einige Stunden die Arbeit nieder. Damit reagierten die Metallerinnen und Metaller auf das bisherige Angebot der Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen der Metall- und Elektroindustrie.

Artikel

Metall und Elektroindustrie: Abschluss für Berlin und Brandenburg übernommen

Auch die Metallerinnen und Metaller in Berlin und Brandenburg bekommen ein Plus von 4,3 Prozent, ein tarifliches Zusatzgeld und mehr selbstbestimmte Zeit. Darauf einigten sich IG Metall und Arbeitgeber nach fast vierstündigen Verhandlungen am Montagabend in Berlin.