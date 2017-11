Warnstreik bei der Regiobahn Bitterfeld Berlin

ver.di ruft in dieser Woche bundesweit die Beschäftigten der Postbank zu Warnstreiks auf. Bereits heute wird in den Postbankfilialen in Dresden, Bautzen und Cottbus gestreikt. Im Laufe der Woche werden sich die Warnstreiks ausweiten. Grund für die Arbeitsniederlegungen ist die gescheiterte zweite Tarifverhandlungsrunde zwischen ver.di und den Arbeitgebern.

Tarifkonflikt Coca-Cola: Warnstreikwelle an allen Coca-Cola-Standorten

Die NGG ruft in den nächsten beiden Wochen die rund 8.000 Beschäftigten an allen 37 Coca-Cola Standorten in Deutschland zu Warnstreiks auf. Grund sind die aktuellen Tarifverhandlungen, die bereits in der ersten Runde abgebrochen wurden. Die NGG fordert für die Beschäftigten 160 Euro mehr Geld. Die Auszubildenden sollen 100 Euro pro Monat mehr bekommen.