Tarifabschluss in der Zuckerindustrie: Zwei Prozent mehr

Die Gewerkschaft "Nahrung-Genuss-Gaststätten" (NGG), hat am Samstag rund 500 Mitarbeiter des saarländischen Filialisten "Bäckerhaus Ecker" zum Protest aufgerufen. Grund dafür sind die seit dem Sommer andauernden Tarifkonflikte. Die Bäckerei hatte sich bereits im Sommer auf einen Tarifvertrag mit der NGG geeinigt, den der Arbeitgeber nicht akzeptiert.

Artikel

Zuckerindustrie: Saures statt Süßem – NGG fordert Angebot

Mit einer Protestveranstaltung in Hannover hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Druck auf die Arbeitgeber erhöht, in der vierten Verhandlungsrunde endlich ein Angebot für die rund 5.500 Beschäftigten in der Zuckerindustrie vorzulegen. Die NGG fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 5,5 Prozent rückwirkend ab 1. April 2018.