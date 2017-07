In der zweiten Verhandlung zu den Lohntarifverträgen für die Beschäftigten in den Floristik-Fachbetrieben, Blumen- und Kranzbindereien für West und Ost, konnten sich die Tarifparteien auf ein Ergebnis für die Beschäftigten in den „alten“ Bundesländern einigen. Für die Beschäftigen der „neuen“ Bundesländer gehen die Verhandlungen im August weiter.

Demnach steigen die Löhne der Ecklohngruppe ab dem 1. Juli 2017 um 3,6 Prozent. Die Löhne der anderen Lohngruppen richten sich nach dem festgelegten Prozentgitter. Die Ausbildungsvergütungen steigen in jedem Ausbildungsjahr um € 35,00 monatlich.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018.

