Tarifgruppe Energie: Zweite Verhandlungsrunde ohne Einigung

Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Tarifgruppe Energie endete am 2. Februar ohne Ergebnis. Die Arbeitgeber legten ein aus ver.di Sicht unzureichendes Angebot vor, welches die Gewerkschaft zurückwies. Vor dem nächsten Verhandlungstermin am 27. Februar 2018 will ver.di den Druck auf die Arbeitgeber mit bundesweiten Aktionen erhöhen.

Ver.di fordert für die Beschäftigten der Tarifgruppe Energie eine Erhöhung der Tabellenvergütung um sechs Prozent für zwölf Monate, die Erhöhung der Auszubildendenvergütung um 175 Euro für zwölf Monate, Rechtsanspruch auf unbefristete Übernahme nach erfolgreich beendeter Ausbildung und die ver.di-Vorteilsregelung.

Zur Meldung