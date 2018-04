Tarifrunde öffentlicher Dienst: Warnstreiks in Bayern werden ausgeweitet

Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden, dehnt ver.di Bayern die Warnstreiks aus. Auf zwei zentralen Kundgebungen am 10. April in München und in Nürnberg am 11. April werden jeweils mehrere Tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen ihren Unmut über das Verhalten der Arbeitgeber deutlich machen.

Von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein werden die bayerischen Wasserstraßen des Bundes, Einrichtungen der Bundeswehr, Stadtwerke, Bauhöfe, Stadtreinigung, Müllabfuhr, Wertstoffhöfe, kommunale Verkehrsüberwachungen, Krankenhäuser, Stadtgärtnereien, Kommunale Verkehrsüberwachungen, Kitas, Verwaltungen u.v.m.

